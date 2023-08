Nel pomeriggio di oggi, una violenta tempesta si è abbattuta su Milano e provincia, causando notevoli danni e perturbazioni.



Nel Milanese, a Buccinasco, i tetti di numerosi edifici sono stati scoperchiati, come segnalato dai vigili del fuoco. In pieno centro città, in via Lamarmora, un uomo di 68 anni è stato colpito da un vaso caduto, venendo poi trasportato al Policlinico in condizioni non gravi.



Il maltempo ha anche perturbato la normale circolazione dei trasporti pubblici. Rami portati dal vento sui cavi della rete elettrica dei tram hanno obbligato ATM a deviare alcune linee e a sostituirne altre con autobus. In particolare, i tram 5, 9, 19 e 33 hanno subito deviazioni, mentre il tram 1 ha saltato alcune fermate per un intervento tecnico. Sul fronte ferroviario, la linea Milano-Genova ha subito una sospensione tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia a causa della caduta di un albero, causando ritardi e cancellazioni.



L’area tra Monza, Seregno e Rho è stata particolarmente colpita da pioggia, vento e fulmini. Nel centro di Milano, la caduta di lastre di pietra ha portato alla chiusura di un ingresso della linea 1 del metrò in piazza Duomo.



La zona sud-ovest di Milano, compresi i comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco, ha subito danni significativi. Inoltre, sul Ticino, un gruppo di persone è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato a causa della caduta di alberi. A Milano, la Tangenziale Ovest è stata temporaneamente chiusa all’altezza di Assago a seguito della caduta di un albero.



Il Pavese non è stato risparmiato: in particolare, a Vigevano, il tetto della scuola media “Robecchi” è stato scoperchiato, mentre l’insegna di un supermercato e alcune impalcature sono state spazzate via dal vento. Anche Mortara ha subito danni, e i vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle numerose chiamate di soccorso.



Si raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali durante gli spostamenti. La situazione sta evolvendo e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.