Un nuovo nubifragio si è verificato a Milano nella notte tra giovedì e venerdì. Il sottopasso di via Negrotto è stato completamente allagato, con più di due metri di acqua. Nella zona Nord-Ovest della città sono infatti caduti circa 66mm di pioggia in sole tre ore. Le forti precipitazioni hanno inoltre fatto salire il livello del fiume Seveso, esondato in via Valfurva, anche se poco dopo la situazione è tornata alla normalità.

L’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, assicura che sono entrate in attività le idrovore di MM e Protezione civile e poi aggiunge: “Abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni”. Insomma, il nuovo nubifragio preoccupa le autorità cittadine ma non ha fortunatamente prodotto gravi danni.