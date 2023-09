Nuovo Codice della strada: alcolock e ergastolo patente, ecco le nuove norme

Approda in Consiglio dei ministri il disegno di legge denominato ‘Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada’. Un nuovo testo fortemente voluto dalla maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni. Dopo un primo esame in Conferenza unificata, dove i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto di inasprire le sanzioni per chi utilizza il telefonino mentre guida o va troppo veloce, il testo torna dunque in Cdm. Dopo il via libera di Palazzo Chigi potrà finalmente cominciare l’iter parlamentare del provvedimento.

Leggi anche: Nuove misure anti alcool e droga per il Codice della strada. Cosa cambia

Il nuovo Codice della strada approda in Cdm

Secondo le intenzioni del governo Meloni, le norme del nuovo Codice della strada dovrebbero entrare in vigore entro la fine dell’autunno. Come appena accennato, il provvedimento prevede un inasprimento di pene e sanzioni per chi guida utilizzando il telefonino: sanzioni triplicate, una multa che potrà arrivare fino a 1.600 euro e fino a 10 punti tolti dalla patente. Si rischia il ritiro della patente in questo caso, anche se la prima volta la sospensione sarà di 20 giorni.

Altra novità del nuovo Codice della strada dovrebbe essere il cosiddetto alcolock, un meccanismo capace di bloccare le automobili di chi viene sorpreso a guidare con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti. Inoltre i neopatentati non potranno guidare auto di grossa cilindrata prima di tre anni.