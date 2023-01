Roma, spara col fucile dalla finestra: colpita auto in transito

Nuovo episodio di violenza a Roma. Dopo il killer delle prostitute, che alcune settimane fa aveva diffuso il panico in città, e l’accoltellamento di una turista avvenuto alla stazione Termini nella notte di Capodanno, adesso tocca ad un colpo di fucile sparato da una finestra. Il fatto, gravissimo, è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre, nella zona periferica di Fonte Nuova. L’auto di un uomo di nazionalità indiana è stata colpita da un colpo di fucile che ha mandato in frantumi i finestrini e terrorizzato l’autista che ha subito avvertito le forze dell’ordine. Poco dopo i carabinieri hanno individuato lo sparatore.

Roma, colpo di fucile sparato da una finestra

Dunque, secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, erano circa le 18,30 di ieri quando l’automobile di un cittadino indiano di 56 anni è stata fatta oggetto di un colpo di fucile sparato da una finestra. L’uomo stava transitando in via Selva dei cavalieri, in zona Fonte Nuova. Nonostante fosse sotto choc, la vittima è riuscita a dare l’allarme informando i carabinieri della compagnia di Mentana e Monterotondo.

Una volta giunti sul luogo dell’accaduto, i militari dell’Arma hanno immediatamente appurato che a far andare in mille pezzi i finestrini dell’auto fosse stato un colpo di arma da fuoco. A quel punto sono scattate subito le indagini che hanno portato poco dopo ad individuare l’abitazione da cui proveniva il proiettile. All’interno ci abita un pensionato italiano di 70 anni il quale ha ammesso le sue responsabilità. L’uomo si è giustificato con i carabinieri affermando che il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre teneva in mano il suo fucile da caccia vicino alla finestra.

Una confessione che sembra al momento aver convinto gli inquirenti. Da aggiungere che il porto d’armi del 70enne era scaduto, anche se da appena pochi giorni. Anche per questo motivo l’arma è stata sequestrata insieme ad altri tre fucili che erano custoditi nell’appartamento. Per il pensionato invece è scattata una denuncia per esplosione di colpo d’arma da fuoco.

