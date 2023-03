Olimpiadi, la decisione del Cio fa infuriare Putin

Il Cio decide sulla Russia alle Olimpiadi 2024. La Russia non è invitata come nazione, ma gli atleti potranno partecipare individualmente. La stessa decisione è applicata ai bielorussi. Il comitato olimpico russo e lo stesso Putin hanno reagito andando su tutte le furie. “Decisioni inaccettabili”. La competizione si terrà a Parigi.

>>>>>Olimpiadi 2024, Zelinsky scrive a Macron per escludere la Russia

Vladimir Putin reagisce alle decisioni del Cio sulla Russia a Parigi 2024

Russia esclusa dalle Olimpiadi 2024, l’ira di Putin

L’esclusione del Comitato olimpico internazionale ha provocato reazioni forti da parte dei russi. La decisione del Cio sulla Russia a Parigi 2024. Il Cio ha deciso sulla Russia alle Olimpiadi 2024. Il corrispettivo Comitato russo ha giudicato le decisioni come “inaccettabili”. Gli atleti russi che lo vorranno, potranno gareggiare senza la bandiera del loro Paese. Lo ha detto il presidente Stanislav Pozdnyakov, citato dalla Tass. Sia gli atleti russi che i bielorussi, dotati di passaporto, potranno dunque tornare alle competizioni internazionali ma solo singolarmente e in forma neutrale. Non dovranno essere legati alle forze armate. Lo ha annunciato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach al termine della riunione dell’Esecutivo che si è riunito oggi a Losanna.

