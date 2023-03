Oliviero Toscani preferisce Schlein a Meloni: “È la donna del futuro anche esteticamente”

Meglio Elly Schlein o Giorgia Meloni? È questa la domanda che si stanno ponendo intellettuali, giornalisti e addetti ai lavori dopo l’elezione della Schlein alla guida della segreteria Pd. Naturalmente il riferimento è alle capacità politiche di queste due donne che sembrano agli antipodi l’una dall’altra. La scrittrice Michela Murgia non ha dubbi nel definire la numero uno del Nazareno la “donna giusta” e la leader di Fratelli d’Italia la “donna sbagliata”. Nella discussione si inserisce anche il fotografo Oliviero Toscani che, ospite de La Zanzara, afferma di preferire anche “esteticamente” Schlein a Meloni.

Oliviero Toscani

Oliviero Toscani con Schlein e contro Meloni

“Finalmente una persona intelligente, lei donna del futuro, anche esteticamente. – taglia corto Oliviero Toscani durante La Zanzara – Meloni donna del passato. La Schlein è una mia amica, la conosco da tanti anni e l’ho sostenuta. Vuole la liberalizzazione delle droghe leggere? Evviva, sono un radicale vero. Libera circolazione di canne, uomini e donne. Fossero tutti radical chic, io sono radicale da 60 anni”.

Chic significa che sei intelligente. – prosegue Oliviero Toscani – Anzi bisognerebbe fare un partito di persone finalmente civili che si chiami Radical Chic, invece di quei buzzurri fascisti di me**a. È più intelligente la Schlein della Meloni, non c’è confronto. La Schlein è la donna del futuro anche esteticamente. Dio, Patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell’umanità, w i Radical Chic”, sentenzia il fotografo di fronte a Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

“È imbarazzante, un poveretto, e lui è il primo a rendersene conto. – cambia poi discorso riferendosi al ministro dell’Interno Piantedosi e alle sue parole dopo la strage di migranti avvenuta a Crotone – Dovrebbe domandarsi sino a che punto è la disperazione di quella gente lì per mettere a repentaglio la propria vita scappando da dove è. Io sono per la libera circolazione dell’essere umano sulla terra. Aboliamo le frontiere”. Infine, commentando le dichiarazioni della Meloni sui figli che devono avere una madre e un padre, Oliviero Toscani dichiara: “È una ca**ata. Ma ci sono padri e madri delinquenti, ma anche i cani e gatti hanno diritto a un padre e una madre. Poi un papà come La Russa… non lo vorrei”.

