La Corte di Cassazione ha deciso sull’omicidio Cerciello: appello bis per Elder su resistenza. Su concorso per Hjorth. Ci sarà l’appello bis per rivalutare le posizioni di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth. Lo ha deciso la Cassazione. Per Helder la condanna a 24 anni di reclusione in relazione all’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth l’annullamento con rinvio riguarda l’accusa di concorso in omicidio.

E così, il processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri accoltellato a morte nell’estate del 2019, nel quartiere Prati di Roma, da due ragazzi di nazionalità statunitense (Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth) ricomincia quasi da capo. I supremi giudici della prima sezione penale non hanno dunque detto l’ultima parola sulle condanne decise dalla Corte di assise di Appello, rispettivamente a 24 anni e a 22 anni. Ma quasi certamente nel processo di Appello bis le condanne dei due ragazzi americani verranno ridotte. Esultano le difese dei due imputati. “Dal primo minuto in cui abbiamo esaminato le carte processuali abbiamo capito che Elder non aveva assolutamente capito di trovarsi davanti a due carabinieri”, spiega l’avvocato Reneto Borzone.

Leggi anche: Omicidio Cerciello: condannata la prof che offese il carabiniere sui social

Mario Cerciello Rega e i suoi assassini

Omicidio Mario Cerciello Rega: la Cassazione ha deciso

In primo grado invece, dopo l’inchiesta condotta dalla Procura di Roma, i due giovani americani erano stati condannati all’ergastolo. Pena poi ridotta in Appello. La procura generale della Cassazione aveva chiesto la conferma delle condanne per i due assassini di Mario Cerciello Rega. E il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Francesca Loy, chiede l’inammissibilità del ricorso di Elder e il rigetto di quello di Natale, spiegando che Cerciello “era disarmato e dopo essersi identificato è stato ucciso con 11 coltellate in 20 secondi”.