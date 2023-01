Caso Orlandi, arrivano le scuse di Fedez

Alla fine le scuse del rapper Fedez per la sua pessima battuta su Emanuela Orlandi sono arrivate. Il cantante, al secolo Federico Lucia, 33 anni, ha preso il telefono e composto il numero del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. “Mi ha chiamato per scusarsi con me“, ha detto Pietro, che da quarant’anni non si dà pace per ottenere almeno la verità sulla sorella maggiore.

La puntata di Muschio Selvaggio con Fedez, Sal e Nuzzi

Fedez nella bufera per la battuta su Emanuela Orlandi

Da alcuni anni il rapper Fedez conduce un podcast, Muschio Selvaggio, insieme a Luis Sal. Questa settimana, come ogni martedì, ha invitato un ospite con il quale instaurare un dialogo dal sapore pop. L’ultima puntata ha visto protagonista il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto grado” su Mediaset, e specializzato nelle inchieste sul Vaticano.

Pietro Orlandi

Parlando della serie Netflix, “Vatican Girl”, a Fedez è scappata una risata inopportuna, proprio mentre si rivolgeva al giornalista, dicendo: “Anzitutto chiariamo che non è stata mai trovata”. Anche Nuzzi non ha potuto dissimulare più di tanto la sua sorpresa di fronte a quella reazione, osservando: “Questo è black humor“. Non ci è voluto molto perché il web si infiammasse per l’ennesima bufera mediatica sul cantante.

Emanuela Orlandi e Fedez

Le scuse di Fedez per la battuta su Emanuela Orlandi

Alla fine le scuse di Fedez sono arrivate. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela aveva già perdonato l’accaduto, in qualche modo, ai microfoni di AdnKronos: “La risata di Fedez mentre si diceva che non avevano mai trovato Emanuela, che ancora la stavano cercando, è stata sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più”.

Poco fa, infine, sono arrivate anche le scuse ufficiali. Pietro Orlandi avvisa: “Fedez ha alzato il telefono e mi ha chiesto scusa per la reazione inopportuna, data da un suo momento di emozione”.

