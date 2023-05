Orsa Jj4, il Tar di Trento sospende l’abbattimento

L’abbattimento dell’orsa Jj4, ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes lo scorso 5 aprile, è stato sospeso. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ha accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste, bloccando l’ordinanza di abbattimento fino al 27 giugno, termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi. L’udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre.



Il 5 aprile Andrea Papi, appassionato di montagna, podismo e fotografia, è stato ferito a morte dall’orsa Jj4 nei boschi sopra l’abitato di Caldes in Val di Sole. Questo tragico evento ha scatenato molte critiche da parte degli animalisti nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, con il presidente Maurizio Fugatti che ha emanato ordinanze e decreti di abbattimento degli esemplari considerati ‘problematici’, tra cui l’orsa Jj4 e l’orso Mj5. Quest’ultimo animale è ancora in libertà ma è ritenuto responsabile del ferimento di un escursionista in Val di Rabbi​.



Le associazioni animaliste hanno reagito con petizioni per fermare l’abbattimento degli orsi. Nel frattempo, alcune strutture estere hanno offerto la disponibilità di ospitare gli orsi per un determinato periodo di tempo​​.



Il 8 aprile, Fugatti ha firmato l’ordinanza di cattura ed uccisione dell’orso per “l’incolumità e sicurezza pubblica”​. Tuttavia, le associazioni animaliste hanno continuato a combattere per la salvezza dell’orsa Jj4. La Lav, in particolare, ha dichiarato in un comunicato che “le possibilità di trasferirli sono concrete e reali” e ha promesso di sostenere interamente le spese per portare in salvo gli animali in un rifugio santuario sicuro.