Giuseppe Cruciani mangia carne di orso e pubblica il video: “Amo gli animali vivi, e anche nel piatto” Social

Nuovo capitolo dello scontro senza esclusione di colpi tra Giuseppe Cruciani e gli animalisti. Stavolta il conduttore della Zanzara l’ha combinata davvero grossa. Qualche giorno fa si è recato in un ristorante del Friuli Venezia Giulia dove ha ordinato e poi mangiato carne di orso. È stato lui stesso a raccontarlo con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Inevitabile la reazione furiosa e e scomposta di moltissime persone e anche di alcune associazioni che operano in difesa degli animali.

Leggi anche: Orsa Jj4, il Tar di Trento sospende l’abbattimento Giuseppe Cruciani mangia carne di orso e posta il video “Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. – è questa la didascalia che Giuseppe Cruciani aggiunge al suo post su Instagram in cui pubblica un video dove mangia carne di orso – Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa, voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, Paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà”. Ma le sue rassicurazioni non contribuiscono certo a calmare gli animi. “Con che coraggio mangi animali in via d’estinzione?”, gli risponde qualcuno indignato. “Ma non ti vergogni?”, aggiunge un altro. E poi, ancora, “stupido”, “vomitevole”, “bulletto con l’aria ridicola”. Insomma, Giuseppe Cruciani si scatena contro una tremenda bufera social pubblicando quel video dove mangia carne di orso.

“C’era da aspettarselo, dopo lo striscione e il blitz che lo definiscono amico dei cacciatori e nemico degli animali, Giuseppe Cruciani ha risposto nel modo più ovvio e banale: ha diffuso un video in cui lo si vede mangiare carne di orso. – questa invece la nota pubblicata dall’associazione Centopercento animalisti – Noi non ci scandalizziamo: conoscendo Cruciani, sappiamo che per mantenersi l’audience sarebbe disposto a mangiare qualsiasi cosa. È un servo; qualcuno lo presenta come alternativo per il linguaggio scurrile che usa e per le provocazioni che lancia, mentre con questi atteggiamenti infantili dimostra solo ignoranza e animo meschino”.

