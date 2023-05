Alto Adige, l’appello dei sindaci: “Fateci abbattere orsi e lupi” Cronaca

Appello dei sindaci dell’Alto Adige in favore dell’abbattimento di orsi e lupi. I rappresentanti del Consorzio dei Comuni e i rappresentanti delle Comunità comprensoriali della provincia hanno infatti consegnato al presidente altoatesino, Arno Kompatscher, una lettera firmata da tutti i primi cittadini della provincia, allo scopo di consentire la rimozione degli animali problematici dalla popolazione dei grandi carnivori, presenti sul territorio. In Austria, invece, in Tirolo per la precisione, si è pensato di premiare i cacciatori che lo faranno. E così riesplode la polemica.

Leggi anche: Orso investito in Trentino: l’automobile guidata da un cacciatore Alto Adige: appello contro orsi e lupi La consegna della lettera dei sindaci dell’Alto Adige al presidente Kompatscher è avvenuta mercoledì scorso, durante un incontro a Palazzo Widmann. Il documento presentato dai sindaci dei Comuni della provincia chiede di rafforzare il ruolo della Giunta altoatesina nelle trattative statali ed europee sull’abbattimento di grandi predatori come orsi e lupi appunto. I firmatari della missiva chiedono al governo di creare subito le condizioni giuridiche affinché si possano rimuovere tempestivamente gli animali problematici, in modo da ridurre la popolazione di orsi e lupi sul territorio. All’incontro con il presidente Kompatscher hanno partecipato il presidente del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige, Andreas Schatzer, il suo vice, Dominik Oberstaller e i rappresentanti delle Comunità comprensoriali: i presidenti Monika Reinthaler (Wipptal), Hansjörg Zelger (Oltradige-Bassa Atesina), Albin Kofler (Salto-Sciliar), Alois Kröll (Burgraviato) e Dieter Pinggera (Venosta). Ma le brutte notizie per orsi e lupi che rischiano l’abbattimento arrivano anche dall’Austria.

In Tirolo, infatti, si vogliono premiare i cacciatori che abbattono orsi e lupi che si avvicinano ai pascoli, dopo che nei pressi della cittadina di Umhausen un lupo e un orso hanno sbranato dodici pecore. Per il timore della presenza di questi grandi predatori molti allevatori della zona starebbero riportando a valle il loro bestiame. “Appena ci sarà il via libera ad Umhausen entreranno in azione i cacciatori che saranno premiati per liberare il territorio da orsi e lupi che si avvicinano ai pascoli. È un’idea nata per motivare i cacciatori. – spiega il sindaco di Umhausen Jakob Wolf – Alla riserva di caccia del comune di Umhausen che abbatterà un orso o lupo verrà ridotto della metà il canone della locazione per la riserva stessa”.

Leggi anche: M62, l’orso trovato morto. È polemica