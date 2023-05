Un altro orso protagonista di una brutta storia. E lo scenario è ancora il Trentino. Stavolta la notizia è che un plantigrado è stato investito da un’automobile. Ironia della sorte, l’automezzo era guidato da un cacciatore. L’orso si è rialzato subito dopo l’impatto ed è fuggito nel bosco. Ma potrebbe aver riportato ferite gravi. L’uomo invece è rimasto illeso, mentre la sua auto ha subito danni per 7mila euro.

Leggi anche: M62, l’orso trovato morto. È polemica

Orso investito da un cacciatore in Trentino

Si parla sempre di un orso e la località dove è avvenuto questo ennesimo fatto di sangue è sempre il Trentino. Stavolta però non si tratta di una aggressione come accaduto al runner Andrea Papi, poi deceduto. L’incidente che ha portato un orso ad essere investito sembra del tutto casuale. Secondo quanto si apprende, infatti, lunedì notte a Villa Lagarina, nello specifico in località Trasiel, un’automobile guidata da un cacciatore ha preso in pieno l’animale.

L’investitore stava tornando da un raduno della locale sezione di cacciatori del Trentino. Mentre stava rientrando a casa, seguito dalle auto dei suoi amici, il cacciatore si è trovato di fronte in mezzo alla strada l’orso e non ha potuto fare nulla per evitarlo. Subito dopo l’incidente l’uomo è rimasto seduto nella sua auto, aspettando che l’orso investito si rialzasse e andasse via, proprio per evitare di essere aggredito.