Padre prende bimbo neonato dall’ospedale e scappa: è caccia all’uomo

Un padre è fuggito nel primo pomeriggio di oggi dopo aver preso il figlio neonato mentre erano in attesa, insieme alla madre del piccolo, di incontrarsi con gli assistenti sociali. E’ successo a Pisa. Sulla vicenda successa all’ospedale Santa Chiara di Pisa, indagano i carabinieri che stanno dando la caccia all’uomo. Secondo quanto si è appreso, la coppia era nel reparto di neonatologia in attesa dell’incontro con gli assistenti sociali, forse per avviare una pratica di affido, quando l’uomo ha eluso la sorveglianza, ha preso il bambino e si è allontanato in bicicletta facendo perdere le proprie tracce. La coppia è conosciuta dai servizi sociali.

Per facilitare la sua fuga, l’uomo ha utilizzato una bicicletta che aveva lasciato all’esterno dell’ospedale, riuscendo così a far perdere le sue tracce. L’allarme è stato dato immediatamente e le autorità sanitarie non hanno esitato a informare le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato una caccia all’uomo su vasta scala.

Questo episodio solleva interrogativi sulle procedure di sicurezza negli ospedali e sulle modalità di intervento dei servizi sociali, oltre a mettere in luce la disperazione che può spingere un genitore a compiere un gesto tanto estremo. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire il benessere del bambino e riportarlo in un ambiente sicuro. La vicenda è ancora in evoluzione, e la comunità attende aggiornamenti speranzosa che il neonato possa essere ritrovato sano e salvo.

