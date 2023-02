Sanremo, Paola Egonu offende l’Italia in conferenza stampa

La pallavolista Paola Egonu vestirà eccezionalmente i panni della conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. La Egonu è salita alla ribalta delle cronache nei giorni scorsi dopo un’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui si sfoga contro il razzismo che, a suo dire, è fortissimo in Italia. La campionessa ha anche detto chiaramente di non avere nessuna intenzione di mettere al mondo nel nostro Paese un “figlio di pelle nera”. A poche ore dalla sua comparsa sul palco di Sanremo, arriva contro di lei l’avvertimento di Matteo Salvini. Ma il leader della Lega non fa nemmeno in tempo a cercare di fermarla che la Egonu si presenta in conferenza stampa per attaccare nuovamente l’Italia.

Paola Egonu in conferenza stampa a Sanremo

Lo sfogo di Paola Egonu contro l’Italia razzista

“Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. – così Paola Egonu a Vanity Fair – Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità? – si domanda la neo conduttrice di Sanremo – Sono cresciuta in un contesto in cui lo standard di bellezza presupponeva l’essere bianca. E i ragazzini possono essere molto spiacevoli. Io ero sempre la più alta, ero nera, con questi ricci che odiavo. A un certo punto mi sono rasata a zero. Peccato che poi venivo presa in giro perché non avevo i capelli. La vita era uno schifo. Io mi sentivo uno schifo”.

Parole che colpiscono Matteo Salvini in modo particolare. “Paola Egonu è una grande sportiva ma spero non venga al Festival di Sanremo a fare una tirata sull’Italia, Paese razzista. – avverte il leader leghista – Gli italiani hanno tanti difetti ma non sono razzisti: sono un popolo che ha emigrato, che accoglie, che è solidale e generoso, che allunga una mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già tanti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno”.

La conferenza stampa a Sanremo

Paola Egonu non sembra però intenzionata a tenere conto delle critiche. “L’Italia è un Paese razzista che però sta migliorando, non sono tutti razzisti o tutti cattivi. – spara ad altezza uomo durante la conferenza stampa pre Festival di Sanremo – Non voglio fare la parte della vittima ma dire le cose come stanno. Nel mio monologo mi racconto a 360 gradi e quindi parlerò anche di questo. Sono emozionatissima. Sto metabolizzando sul mio possibile ritorno in Nazionale, ma se ci dovesse essere la possibilità sì. Non ho mai abbandonato l’Italia, ho deciso di giocare in Turchia per crescere e poi tornare qui. Avevo detto che non avrei vissuto in Italia col governo Meloni?. Non ricordo di averlo detto”, conclude.

