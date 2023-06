Finalmente una bella notizia per il Pontefice che è stato dimesso dall’ospedale dopo quasi dieci giorni. Papa Francesco ha infatti lasciato il Policlinico Gemelli di Roma in cui era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica all’addome: un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Bergoglio è uscito dall’ingresso principale del Policlinico sulla sedia a rotelle e ha salutato pazienti e giornalisti che lo aspettavano.

Leggi anche: Deve essere operato, che malattia ha Papa Francesco

Papa Francesco dimesso dall’ospedale

Papa Francesco al momento in cui è stato dimesso dall’ospedale è apparso sorridente, ha salutato e ringraziato chi lo aspettava. E poi ha detto: “Sono ancora vivo, ma sento dolore per i migranti”, facendo riferimento al naufragio avvenuto da poco al largo della Grecia. Poi è salito su una macchina che lo ha riportato in Vaticano.

“Il Papa sta bene, sta meglio di prima. – ha commentato Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Papa Francesco – Deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro. Avevo fatto esercizio la volta precedente”, ha scherzato il chirurgo parlando dell’effetto che fa operare un Pontefice.

Leggi anche: Papa Francesco operato: già rientrato nel suo appartamento