Dopo aver ospitato Gino Cecchettin e Woody Allen, a Fabio Fazio riesce un altro miracolo: quello di far accomodare nello studio di Che tempo che fa sul canale Nove un redivivo Papa Francesco. La notizia della presenza in carne e ossa di Bergoglio da Fazio prima di Natale sta stupendo un po’ tutti gli addetti ai lavori, visto che il Papa negli ultimi tempi sta lamentando gravi problemi di salute che lo hanno portato anche a parlare delle modalità sua prossima sepoltura. Ma a Fazio non ha voluto dire di no evidentemente.

Quello a Che tempo che fa non sarà comunque un esordio per Papa Francesco, ma semplicemente un ritorno, considerato che era già stato intervistato da Fabio Fazio il 6 febbraio del 2022, in collegamento video dalla sua residenza di Casa Santa Marta, quando il programma veniva ancora trasmesso su Rai 3. “Buonasera e grazie di questo incontro. Mi piace tanto”, aveva dichiarato in quell’occasione il Pontefice lasciando intendere di gradire l’impostazione data dal conduttore alla trasmissione.

