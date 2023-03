Il Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per “alcuni giorni” per sottoporsi ad accertamenti clinici. La notizia positiva è che non sia polmonite anche perché, forse non tutti se lo ricordano o lo sanno, il Papa ha un pezzo di polmone in meno. Questo evento ha creato incertezza sulla sua partecipazione ai riti della Settimana Santa della Pasqua, che inizierà nei prossimi giorni. Infatti, la Domenica delle Palme vedrà la presenza del Papa in Piazza San Pietro, ma sembra difficile che Bergoglio sia già guarito per allora.

Leggi anche: Il Papa ricoverato in ospedale

Papa Francesco

Papa Francesco ricoverato: tantissimi impegni a Pasqua

La Settimana Santa della Pasqua è una delle celebrazioni più importanti per i cristiani e attira molta gente a Roma per assistere ai riti. Tuttavia, quest’anno potrebbe essere diverso, poiché non si sa se Papa Francesco, attualmente ricoverato,sarà in grado di partecipare a tutti i riti. Nel corso dell’anno passato, il Papa ha presenziato alle cerimonie, anche se gli era stato consigliato di non farlo a causa di un problema al ginocchio. In questo caso, il cardinale Giovanni Battista Re ha presieduto al suo posto.

Il triduo della Pasqua è particolarmente importante per Bergoglio e ogni anno porta la sua forte impronta. Il giovedì santo Papa Francesco di solito si reca in un carcere o in un istituto di cura per la messa “in coena Domini” con la tradizionale lavanda dei piedi. L’anno scorso si recò nell’istituto penitenziario di Civitavecchia, mentre l’anno precedente andò a celebrare nella cappella di casa del cardinale Angelo Becciu, imputato in un processo in Vaticano. Anche per il Venerdì santo non si sa ancora a chi il Papa abbia affidato le meditazioni.