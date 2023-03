Papa Francesco ricoverato in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Il comunicato della Santa Sede, attraverso una dichiarazione del portavoce Matteo Bruni, è laconico e non aggiunge altro. In seguito la notizia dell’annullamento delle udienze previste per domani e dopodomani. Francesco resterà almeno una notte in osservazione. Bergoglio aveva manifestato la volontà di dimettersi in caso di aggravamento delle sue condizioni. Non è la prima volta che affronta un ricovero. Al momento le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma i medici seguono con estrema attenzione l’evoluzione del suo quadro clinico. La notizia positiva delle ultime ore è che le analisi effettuate finora hanno escluso l’ipotesi che il Papa abbia la polmonite. Una diagnosi che sarebbe stata molto grave, considerato che a Bergoglio manca già una parte di un polmone.

>>>>>Bergoglio: “Ecco quando mi dimetterò”

Papa Francesco ricoverato in ospedale

Bergoglio ricoverato al Gemelli

Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli, potrebbe trascorrere nell’ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più vicino al pontefice e gli uomini che si occupano della sua sicurezza, si sono preparati a passare almeno una notte in ospedale. Oltre a un’intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per domani e dopodomani.

Leggi anche: La paura in Vaticano: una Pasqua senza il Papa

Esito negativo per la tac

In ospedale il Papa è stato sottoposto a una tac toracica, che avrebbe dato esito negativo, un elemento valutato con sollievo generale dall’entourage di Bergoglio. Per escludere problemi più gravi, il Pontefice è stato sottoposto anche ad altri esami, come quello della saturazione del sangue, che risulterebbe buona. Si è trattato, più precisamente di un “affaticamento respiratorio”. Oltre alla tac, sono stati già completati tutti gli esami e non ci sarebbero problemi cardiaci, così come sarebbero stati eseguiti gli esami respiratori.