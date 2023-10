“Ecco dove abita Daniela Santanchè”: il servizio di Piazzapulita fa infuriare Crosetto Media e TV

Alta tensione nello studio di Piazzapulita durante la diretta dell’ultima puntata del talk show condotto su La7 da Corrado Formigli. Il giornalista torna sul caso di Daniela Santanchè, il ministro del Turismo finito nel tritacarne mediatico dopo la rivelazione di un’indagine aperta sul suo conto per la mala gestione di alcune sue società. Ad un certo punto il conduttore manda in onda un servizio, firmato da Roberta Benvenuto, che mostra la casa di Santanchè a Marina di Pietrasanta. Circostanza che manda su tutte le furie Guido Crosetto, compagno di partito della Santanchè in FdI e a sua volta ministro della Difesa.

L'inviata di Piazzapulita, durante il servizio sulla Santanchè, indica praticamente la posizione esatta in cui si trova la sua casa in Toscana, con tanto di ripresa stretta del citofono dell'immobile. E sono proprio questi particolari a mandare su tutte le furie Crosetto che, poco dopo, sfoga tutta la sua indignazione su X. Che una trasmissione attacchi un Ministro ci sta.

Che cerchi di costruire teoremi nonostante siano stati smentiti da sentenze, meno.

Ma fare vedere la casa di residenza, indicando via e città dove si trova, a cosa serve? Che finalità ha?

Solidarietà a Daniela Santanché. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 5, 2023 “Che una trasmissione attacchi un ministro ci sta. – premette Crosetto – Che cerchi di costruire teoremi nonostante siano stati smentiti da sentenze, meno. Ma fare vedere la casa di residenza, indicando via e città dove si trova, a cosa serve? Che finalità ha? Solidarietà a Daniela Santanchè”. Una reazione al servizio di Piazzapulita che secondo molti è sembrata più che giustificata.

Ad infiammare ulteriormente gli animi sono le dichiarazioni di Giuseppe Zeno. Si tratta di un finanziere e socio di minoranza della società Visibilia che attualmente ha in corso una battaglia legale contro la Santanchè e gli altri membri del consiglio d’amministrazione. “Fa accapponare la pelle una persona che anziché fare una battaglia contro un presunto socio che ha sbagliato, va da Kunz e gli dice: ‘se mi dai 300 mila euro non ce l’ho più con te’, oppure ‘se te ne vai dalla tua società e la dai a me, non ce l’ho più con te’. A casa mia questo si chiama solo in un modo”, commenta indignato le sue parole un altro meloniano di ferro, Italo Bocchino, anche lui ospite di Piazzapulita.

