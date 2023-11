Pino Insegno, altro che cacciato: cosa ha incassato dalla Rai

Qualcuno pensava che Pino Insegno venisse cacciato via dalla Rai dopo il fallimento degli ascolti fatto registrare da ‘Il Mercante in Fiera’? Non esiste proprio. Anzi, il comico romano, amico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dovrebbe invece raddoppiare il suo impegno professionale a viale Mazzini. Come anticipato ieri da Dagospia, infatti, il conduttore e il suo agente avrebbero raggiunto un accordo con i vertici della tv per condurre anche un altro programma oltre a ‘Reazione a catena’. Ecco di cosa si tratta.

Un altro programma per Insegno oltre a ‘Reazione a catena’

Invece di essere mandato via dopo pochi mesi dalla Rai a causa dei bassi ascolti del programma che conduce su Rai2, Pino Insegno si è già messo in tasca la conduzione di ‘Reazione a catena’ a partire da gennaio e fino a giugno 2024. Prenderà il posto Marco Liorni che intanto verrà spostato alla guida de L’Eredità che Insegno si voleva prendere. Niente da fare dunque in questo caso per il paventato ritorno di Flavio Insinna.

‘Reazione a catena’ sarà soltanto uno dei due programmi che Pino Insegno condurrà. Ma qual è l’altro? Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la Rai dovrebbe coinvolgerlo come presentatore di una delle serate evento previste in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni della tv di Stato che cadono il prossimo anno. Si alterneranno sul palco insieme ad Insegno nomi del calibro di Carlo Conti e Massimo Giletti. Insegno, inoltre, da gennaio dovrebbe approdare anche su Radio Rai, dove dovrebbe condurre un programma tutto suo. Ma di quest’ultima notizia non si hanno ancora ulteriori particolari.

