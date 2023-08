Pnrr, il Governo Meloni bocciato sull’impiego dei fondi

Meloni bocciata sui fondi Pnrr. Il NextGenEu è un’opportunità che l’Italia non riesce a cogliere. “L’Italia, che dovrebbe essere il maggiore destinatario dei fondi, ha faticato a tenere il passo con l’impegnativo calendario di riforme e investimenti concordato con Bruxelles nel 2021, in particolare da quando la coalizione di destra di Meloni ha è andata al governo lo scorso anno. Ciò ha ravvivato le preoccupazioni di lunga data sulla capacità di Roma di portare avanti le riforme promesse e di utilizzare efficacemente la liquidità ottenuta”. L’analisi del Financial Times.

Giorgia Meloni bocciata sui fondi Pnrr

L’Italia del governo Meloni bocciata sui fondi Pnrr. L’analisi del Financial Times. “Alla fine di febbraio, l’Italia aveva speso solo 25,7 miliardi di euro dei 66,9 miliardi di euro di fondi Next-GenEu ricevuti sino ad allora. I pagamenti di Bruxelles a Roma sono in fase di stallo e la terza rata, da 19 miliardi di euro, è stata ritardata”. I ritardi e le inadempienze penalizzano le regioni più povere. Il governo dovrà impegnarsi “nel tentativo di attuare un vasto programma di riforme e investimenti finanziato dall’Ue, pensato per riavviare l’economia italiana”.

Il Financial Times ricorda che anche il Fondo monetario internazionale “ha recentemente esortato Roma ad accelerare, avvertendo sul rischio di una crescita più lenta del previsto se i fondi non verranno utilizzati in modo più rapido”. La proposta di modifica del Pnrr inviata a Bruxelles “ha proposto di eliminare 16 miliardi di euro di investimenti pubblici che ritiene impossibili da completare in tempo o non strategicamente rilevanti. Ciò include 5,8 miliardi di euro per rinnovare i quartieri urbani abbandonati e le infrastrutture pubbliche fatiscenti; 61,8 miliardi per ridurre i rischi di frane e alluvioni; e 725 milioni di euro per rafforzare i servizi sociali nelle aree più trascurate d’Italia“. Il parere degli economisti è che “Bruxelles rifiuterà qualsiasi ritardo nelle riforme mirate a problemi da tempo considerati come un grosso ostacolo alla crescita” del Paese.

