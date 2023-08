Vannacci, arriva la svolta: decisione clamorosa

La svolta per Roberto Vannacci, la Lega vuole candidarlo. L’annuncio del Giornale e la risposta del generale. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, pronto a riservare un posto per le Europee 2024 a lui e ad Alemanno. Una norma del ministero della Difesa del 2012 consente lo svolgimento dell’attività politica anche ai militari. Anche se per ora il generale ringrazia e attende, è chiara la sua volontà di candidarsi.

Il generale Roberto Vannacci

Roberto Vannacci, la Lega vuole candidarlo

Inizia la corsa alle Europee 2024, la Lega vuole candidare Roberto Vannacci. “La porta per lui è aperta, anzi spalancata”, dice il vicesegretario leghista, Crippa. Il nodo sull’eventuale abbandono dell’esercito è stato sciolto con la possibilità di chiedere un’aspettativa per esercitare l’attività politica. L’unico vincolo è nel non esercitare ruoli politici nel luogo dell’ultimo comando, che nello specifico è stato in Toscana, alla direzione dell’Istituto geografico militare.

La proposta di Crippa è arrivata nel corso della convention del sito d’informazione “Affari Italiani” in Puglia, e non è stata avallata, ma neanche smentita, dal segretario, Matteo Salvini. Raggiunto dal quotidiano, Roberto Vannacci risponde: “Ringrazio. La mia risposta è grazie. Chiunque mi offra un ruolo è perché crede in me e nelle mie qualità e io lo ringrazio. Per ora voglio continuare a fare il soldato. Quando deciderò di cambiare mestiere sarò il primo ad annunciarlo”.