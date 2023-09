Roberto Vannacci: quanto ha guadagnato finora il generale con il suo libro

Sono giorni che non si fa che parlare del contenuto del libro pubblicato da Roberto Vannacci. Il generale dell’esercito italiano, già comandante del 9º Reggimento d’Assalto Paracadutisti ‘Col Moschin’, è finito al centro delle cronache per le sue tesi considerate nel migliore dei casi razziste ed omofobe. A smentire la sua cattiva fama, però, ci pensa il risultato che Vannacci sta ottenendo nelle librerie e su Amazon, dove la sua opera risulta essere la più venduta in Italia. Ma vediamo nel dettaglio quanto sta guadagnando il generale.

Quanto sta guadagnando Vannacci con il suo libro

Come già accennato, Roberto Vannacci è autore del libro intitolato ‘Il mondo al contrario’, uscito il 10 agosto scorso e che il generale si è autopubblicato utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sito di Amazon Kdp (Kindle direct publishing). Tra le frasi più discusse contenute nella sua opera c’è quella in cui si rivolge alla comunità gay scrivendo: “Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!”. Ma quanto sta guadagnando precisamente?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il generale Vannacci al momento si starebbe mettendo in tasca circa 850mila euro lordi. Fino al 27 agosto, infatti, le copie vendute in 17 giorni erano state 93mila. Vannacci sta guadagnando moltissimo con il suo libro, se si pensa che il mercato dei libri sta vivendo da anni una profonda crisi in Italia.