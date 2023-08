Stupro di Caivano, le famiglie delle vittime lanciano appello a Meloni: “Qui un inferno”

Caivano, appello delle famiglie a Giorgia Meloni. Le famiglie delle ragazzine vittime di stupri continuati chiedono aiuto alla presidente del Consiglio, che domani visiterà i luoghi delle vicende. Le famiglie abitano nel quartiere Parco Verde del paese, dove si sono consumate le violenze e dove vivono anche le famiglie dei minori e dei maggiorenni coinvolti. “Siamo stati minacciati, vogliamo parlare con Meloni perché ci porti via da questo inferno”.

Un murales dedicato alle cuginette che hanno subito violenza a Caivano

Stupro di Caivano, appello delle famiglie a Gioia Meloni: “Ci minacciano”

“Ci minacciano, portaci via da questo inferno”: stupro di Caivano, l’appello delle famiglie a Giorgia Meloni. La madre della dodicenne che ha subito violenze insieme alla cuginetta di 10 anni lancia un messaggio disperato, affidato al suo avvocato, Angelo Pisani. “Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro. Ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e mia nipote”.

Il fratello della dodicenne è stato tra i primi a scoprire cosa stava accadendo e a denunciarlo. Ora gli hanno rubato lo scooter. Nei giorni scorsi la donna aveva scritto una lettera a Meloni: “Presidente, siamo nelle sue mani, ci porti via da questo inferno. La aspettiamo per farle vedere gli orrori e il degrado di queste periferie, qui non c’è solo criminalità, droga e camorra, spesso alibi della politica nel non risolvere i problemi, ma pedofilia, violenza e prostituzione”.