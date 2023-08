Viva Rai 2, Fiorello presenta la nuova location

Fiorello presenta la nuova location di Viva Rai 2. Dopo le polemiche per il rumore eccessivo procurato in via Asiago a Roma, troppo per un programma che parte la mattina presto, ecco la nuova casa del programma. La scelta è caduta su piazza Lauro de Bosis, al Foro Italico. Lo showman Fiorello è alla conduzione e guida la trasmissione insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo. La divertente diretta di Fiorello per presentarla.

Rosario Fiorello

