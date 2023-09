Bambino di 18 mesi trovato sulla strada con trauma alla testa, muore in ospedale: è giallo

È giallo a Portogruaro, vicino Venezia, dove un bambino di appena 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato riverso in strada con un grave trauma alla testa. I carabinieri che indagano sul caso sospettano che il piccolo sia uscito di casa mentre i genitori, una coppia di origine serba, erano distratti. E che sia stato poi investito da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga. Ma al momento non si escludono altre possibili piste.

Bambino morto in strada a Portogruaro: è giallo

Il bambino trovato agonizzante in strada e poi morto è figlio di una coppia di origine serba, che si è trasferita da poco con altri familiari nella frazione di Mazzolada di Portogruaro. È stata proprio la madre a scoprire il suo piccolo a terra agonizzante. Ma la corsa in auto di alcuni parenti verso l’ospedale si è purtroppo rivelata inutile. I medici non hanno potuto fare niente per salvarlo.

A far insospettire gli inquirenti è stato però l’atteggiamento tenuto dai genitori del bambino morto a Portogruaro che non hanno saputo spiegare in maniera chiara la dinamica dei fatti. Il sospetto è che la causa della sua morte non sia stato un incidente in strada, ma un incidente domestico.