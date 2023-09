Meteo, le previsioni di Giuliacci: quando finirà l’estate, ecco la data Cronaca

Quando finirà questa estate che secondo molti è stata una delle più calde della storia? A fornire una risposta a questa domanda è il sito del meteorologo Mario Giuliacci. L’esperto, che non crede affatto che quella che sta per terminare sia stata l’estate più afosa di sempre, spiega sul suo sito internet cosa accadrà nei prossimi giorni e quali sono le previsioni meteo. Il caldo si farà ancora sentire, anche al Sud la prossima settimana. Ma poi, a patire da domenica 17 settembre, cambierà tutto e arriverà l’autunno.

Leggi anche: Previsioni meteo, la preoccupante profezia di Giuliacci: “Il caldo finirà ma a caro prezzo” Le previsioni meteo di Giuliacci sulla fine dell’estate “La tendenza meteo per i prossimi giorni vede soprattutto tempo soleggiato e caldo, ma c’è anche una data per la fine dell’estate. – si legge sul sito di Mario Giuliacci – Il caldo questa settimana si farà sentire soprattutto al Centro e al Nord, un po’ meno al Sud, dove un vortice di bassa pressione spingerà anche un po’ di nuvole e qualche temporale”. “La prossima settimana però l’Anticiclone Nord-africano stringerà la sua presa sull’Italia, portando quasi dappertutto tempo soleggiato e stabile, con un ulteriore aumento delle temperature. Al Sud e nelle Isole tornerà così un caldo piuttosto intenso, insolito per il periodo, sebbene senza gli eccessi degli ultimi mesi”, precisano ancora le loro previsioni meteo sulla fine dell’estate gli esperti che collaborano con Mario Giuliacci.

“Tra domenica 17 e lunedì 18 potrebbe piombare sull’Italia un’intensa perturbazione atlantica capace di mettere la parola fine sull’estate 2023. – ecco la fine dell’estate – In base alle proiezioni odierne infatti la perturbazione potrebbe portare piogge diffuse al Centro-Nord, con temporali anche di forte intensità, e un brusco calo delle temperature, con la fine del caldo in tutta Italia”. Insomma, secondo il team di Mario Giuliacci, si tratta di previsioni meteo in linea con i classici mutamenti stagionali nel passaggio dall’estate all’autunno.

Leggi anche: La fine del mondo, tempesta notturna a Milano. Muore un sedicenne