Che tempo farà a Natale e durante le feste fino a Capodanno? Alla domanda che in tanti si stanno già ponendo in questi giorni, a poco più di due settimane dall’arrivo delle festività, ha provato a rispondere il meteorologo de ilMeteo.it Mattia Gussoni, che per la settimana appena iniziata anticipa: «In prevalenza tempo soleggiato con una debole instabilità al Centro-Sud».

Leggi anche: Previsioni meteo ponte dell’Immacolata: allerta alluvioni al Centro-Sud

Meteo, le previsioni per Natale

«Verso Natale con tempo stabile all’insegna prevalentemente di sole e temperature ben oltre le medie stagionali», fa sapere Gussoni all’Adnkronos. «Una debole perturbazione fra mercoledì 13 e giovedì 14 porterà precipitazioni isolate al centro sud – prosegue il meteorologo – mentre al nord avremo maggiore stabilità, con un ritorno però delle nebbie, che potrebbero aggravare la concentrazione di inquinanti nell’aria».

A dicembre previsti fino a 20 gradi

«Siamo a metà dicembre e registriamo temperature massime intorno ai 15-20 gradi, ben oltre le medie climatiche: sono gli effetti evidenti del cambiamento climatico, uno stravolgimento globale che riguarda l’intero pianeta, aggiunge Gussoni, lanciando l’allarme clima per dicembre. «In Italia i dati del Cnr ci restituiscono la fotografia di una crisi che si sta aggravando sempre di più», sottolinea l’esperto.

L’esperto: “L’inverno durerà poco, ma le piogge fanno danni“

Se da un lato «l’inverno si è ridotto ormai a poche settimane» l’altra faccia della medaglia è che le piogge, quando arrivano, fanno molti danni. «Si tratta di eventi estremi, in poche ore cade tanta acqua quanta ne dovrebbe cadere in un mese – avverte Gussoni – Questo perché aumentando le temperature, aumenta l’evaporazione dei nostri mari».