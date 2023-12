Le previsioni meteo confermano tempo instabile fino al ponte dell’Immacolata, l’8 dicembre. Scatta intanto l’allerta alluvioni al Centro-Sud. Il ciclone che in queste ore sta interessando il nord si sta spostando verso le regioni centrali e meridionali, provocando le ultime residue nevicate tra Emilia e Friuli. Dal pomeriggio di oggi il Nord Italia tornerà asciutto, ma in compenso sono attese forti piogge sul resto d’Italia. La perturbazione atlantica che ha portato un po’ di neve al settentrione si muove dunque rapidamente verso il Centro-Sud.

Anche il meteorologo del sito ilMeteo.it, Lorenzo Tredici, conferma che il ciclone di lunedì 4 dicembre si sta spostando verso le regioni centrali e meridionali. Dal pomeriggio di oggi al nord non pioverà più, mentre sono attese forti piogge tra Toscana e Marche, e poi su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia. Dalla sera di oggi la perturbazione raggiungerà anche il resto del Sud.

La neve che era caduta anche a bassa quota al Nord lascerà il posto alla pioggia. Fenomeni nevosi si verificheranno soltanto sull’Appennino oltre i 1300-1600 metri. Le temperature rimarranno invece sotto media almeno fino al 7 dicembre. La pioggia di oggi si sposterà verso i Balcani nella giornata di mercoledì, con qualche precipitazione ancora al Sud e sul versante adriatico. Poi per Sant’Ambrogio il tempo sarà bello ovunque, un po’ rigido al mattino e leggermente sotto media al pomeriggio.

Immacolata col maltempo al Sud

Per il ponte dell’Immacolata le previsioni meteo confermano l’arrivo di un ciclone di cui però non si consce ancora l’esatta traiettoria. Ma questa nuova perturbazione dovrebbe dirigersi verso le Isole Maggiori (Sardegna e Sicilia), con fenomeni piovosi potenzialmente anche alluvionali. Le piogge, poi, nella giornata di sabato interesseranno tutto il Sud, soprattutto la Calabria. Mentre al Nord l’Anticiclone delle Azzorre riporterà per qualche giorno condizioni stabili e soleggiate.

