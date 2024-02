Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Felizzano, in provincia di Alessandria, nella mattina di martedì 27 febbraio, quando intorno alle 7:20 un ragazzo è stato investito da un treno nel tratto tra Felizzano e Solero. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni sembra che il giovane abbia attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio.

Dinamica poco chiara, indaga la Polfer

La vittima, di cui non sono ancora note le generalità, ha perso la vita in seguito all’impatto. Le autorità hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per avviare le indagini e stabilire la dinamica precisa dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polfer, unitamente al personale del 118, per raccogliere prove e testimonianze al fine di ricostruire l’accaduto. Il sindaco di Felizzano è intervenuto sulla vicenda ed ha dichiarato: “”L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”.

La circolazione ferroviaria tra Felizzano e Solero è stata sospesa a seguito dell’incidente. Per assistere nell’evacuazione del treno coinvolto, i volontari della Protezione Civile di Quattordio, Felizzano e Solero sono intervenuti in supporto alle autorità locali.

Ritardi nella circolazione ferroviaria

Trenitalia ha comunicato che i treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi a causa della sospensione della circolazione. Al momento della comunicazione, il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) era fermo ad Asti dalle ore 7:31, mentre il treno IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45) era fermo ad Alessandria dalle ore 7:50.

L’incidente ha generato un’immediata reazione di cordoglio e solidarietà da parte della comunità locale. La tragedia evidenzia l’importanza della sicurezza ferroviaria e l’attenzione che deve essere rivolta alla prevenzione degli incidenti lungo le linee ferroviarie. Le indagini sul tragico incidente a Felizzano proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e garantire giustizia per la vittima e i suoi cari.

