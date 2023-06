Rai, il conduttore è salvo: il giornalista era dato in uscita Media e TV

La Rai ha deciso chi saranno i volti dei conduttori che andranno in onda la prossima stagione televisiva. Dopo gli addii di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, arrivano infatti diverse conferme. Tra queste anche quella, abbastanza inaspettata, di Marco Damilano. Il giornalista ha ancora un anno di contratto con viale Mazzini e potrà dunque continuare a condurre il suo programma ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3. Ma ecco chi sono gli altri conduttori confermati da viale Mazzini.

Leggi anche: Massimo Gramellini lascia la Rai per unirsi a La7 La Rai conferma Marco Damilano su Rai3 Marco Damilano resta dunque a condurre ‘Il cavallo e la torre’ su Rai3 nonostante in molti fossero certi di una sua defenestrazione dalla televisione pubblica. Il motivo? Le gravi accuse mosse da parte della Lega di aver orchestrato, quando era direttore de l’Espresso, il presunto scandalo dei fondi russi finiti nelle casse del partito di Matteo Salvini con lo scandalo Metropol. Il neo direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha comunque deciso di rinnovargli la fiducia. Ma non solo Marco Damilano resta in Rai. Osservata speciale resta sempre Rai3 dove l’ex direttrice del Tg1, Monica Maggioni, potrebbe prendere il posto di lucia Annunziata la domenica pomeriggio. Anche Serena Bortone potrebbe lasciare la conduzione di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1 per tornare sulla terze rete. Confermati invece lo storico ‘Chi l’ha visto’ con Federica Sciarelli e anche ‘Cartabianca’ con Bianca Berlinguer.

Sempre per quanto riguarda Rai3, la dirigenza Rai ha deciso di spostare ‘Report’ di Sigfrido Ranucci alla domenica sera in sostituzione di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio. A quel punto il lunedì sera verrebbe coperto da un programma di inchiesta di Salvo Sottile. Mentre l’ex conduttore del Tg1 Francesco Giorgino verrebbe collocato nella seconda serata di Rai1. Direttore artistico di Sanremo 2024 resterà Amadeus. Alberto Matano confermato a ‘La vita in diretta’. A ‘Tale e quale show’ ci sarà Carlo Conti. Mentre Antonella Clerici resta a ‘The Voice senior’. Mara Venier a ‘Domenica In’ non si tocca. Infine ‘Da noi a ruota libera’ sarà condotto da Francesca Fialdini. Nunzia Di Girolamo farà ‘Estate in diretta’ e poi un altro show.

