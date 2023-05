Rivoluzione Rai: tutti i nomi nuovi e un clamoroso ritorno

Con la nomina di Roberto Sergio a nuovo amministratore delegato della Rai, potrebbe sbloccarsi presto anche il totonomi per l’assegnazione di ruoli e poltrone a viale Mazzini. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha proposto il nome del manager. Lunedì è già stata convocata l’assemblea e il consiglio di amministrazione che la ratificherà. A quel punto Sergio potrebbe annunciare i nomi dei suoi più stretti collaboratori. Ma, oltre ai dirigenti, c’è grande attesa per conoscere anche i nomi dei nuovi conduttori. I retroscena danno però per certo il clamoroso ritorno di Claudio Lippi.

Leggi anche: Report cancellato: l’ipotesi sulla nuova Rai targata Giorgia Meloni

Il nuovo ad della Rai Roberto Sergio potrebbe scegliere Giampaolo Rossi come direttore generale. Il suo capo dello staff sarebbe la direttrice di RadioDue Paola Marchesini. A parte Claudio Lippi, il totonomi sulla tv pubblica vede al momento Marcello Ciannamea al Prime Time, al posto di Stefano Coletta. Angelo Mellone al Day Time, al posto di Simona Sala, che andrebbe a dirigere Radio2. Agli Approfondimenti potrebbe andare Paolo Corsini al posto di Antonio Di Bella che andrà in pensione.

Totonomi Rai: il ritorno di Claudio Lippi

Francesco Pionati e Giuseppe Carboni si spartiranno Radio1 e Rai Parlamento. Il M5S però spingerebbe su Roberto Sergio per vedere Carboni a RaiNews al posto di Paolo Petrecca. Alessandro Casarin andrà al TgR, Andrea Montanari a Radio3, mentre Andrea Vianello passerebbe da Radio1 a San Marino Tv. Per quanto riguarda il totonomi Rai sui tg, invece, al Tg1 sarebbe in arrivo Gian Marco Chiocci al posto di Monica Maggioni, che prenderebbe il Coordinamento editoriale e un programma. Al Tg2 arriverebbe Antonio Preziosi al posto di Nicola Rao, che verrebbe spostato alle Relazioni esterne. Al Tg3 infine rimarrebbe Mario Orfeo.