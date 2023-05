Report cancellato: l’ipotesi sulla nuova Rai targata Giorgia Meloni Media e TV, Politica

Report potrebbe essere cancellato? In Rai si prepara un terremoto dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Già nelle prossime ore il Consiglio dei ministri potrebbe designare Roberto Sergio al suo posto. In questo modo il governo Meloni punta ad una immediata riunione del consiglio di amministrazione di viale Mazzini per ratificare la nomina di Sergio che potrà poi così designare Giampaolo Rossi quale direttore generale. Ma perché il programma condotto da Sigfrido Ranucci è a rischio?

Leggi anche: Fuortes, nell’interesse della Rai rimetto il mandato. Mancano le condizioni per continuare nell’incarico Report di Ranucci cancellato dalla Rai: il retroscena Insomma, Giorgia Meloni sembra intenzionata a cambiare il corso della Rai, spostata secondo lei troppo a sinistra negli ultimi anni. Per arrivare a questo scopo è però necessario nominare al più presto i nuovi direttori di rete. La motivazione addotta da Palazzo Chigi sarebbe quella di varare e presentare entro giugno i nuovi palinsesti autunnali e anche di far ripartire i contratti che finora sono stati solo parzialmente prorogati in deroga. Ma tra questi ultimi mancherebbe proprio quello di Report. Per questo qualcuno ipotizza che il programma condotto da Sigfrido Ranucci potrebbe essere cancellato. A parte Report di Sigfrido Ranucci che rischia di essere cancellato, tra le forze politiche è scontro senza esclusione di colpi per aggiudicarsi le poltrone Rai. L’ipotesi che la attuale presidente Marinella Soldi, considerata renziana, venga riconfermata non va proprio giù né alla Lega né al Pd. Al partito di Elly Schlein resterebbe comunque la direzione del Tg3 con Mario Orfeo e quella di Andrea Vianello a Radio Uno e ai giornali radio.

Il M5S di Giuseppe Conte, invece, forte di un presunto patto stretto con la Meloni, otterrebbe Radio Due per Simona Sala, le Relazioni esterne per Claudia Mazzola e pretenderebbe per Giuseppe Carboni non più Rai Parlamento ma RaiNews24. Per questo il Pd punterebbe alla presidenza della Rai con Antonio Di Bella. Ma le attenzioni sono tutte concentrate sull’ipotesi che Report di Ranucci venga cancellato.

