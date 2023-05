Questionario shock in una seconda elementare di Roma: “Di che razza è suo figlio?” Cronaca

Nuova polemica sull’uso dei termini razza e etnia, dopo la bufera politica scoppiata dopo le parole pronunciate dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Stavolta succede in una scuola elementare di Roma. A far esplodere la rabbia di alcuni genitori dei piccoli alunni della seconda elementare dell’Istituto comprensivo Borsi-Saffi a San Lorenzo è stata una domanda contenuta in un questionario proposto proprio ai genitori allo scopo di individuare in tempo gli alunni con disturbi dell’apprendimento.

Il questionario della scuola elementare di Roma sulla razza "Di che gruppo etnico o razza è il bambino?". È questa la domanda contenuta nel questionario, consegnato lunedì scorso, che ha fatto esplodere la rabbia dei genitori degli alunni della seconda elementare dell'Istituto comprensivo Borsi-Saffi, situato nel popolare quartiere di San Lorenzo a Roma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la protesta è partita da un gruppo di mamme e di nonni. A far storcere il naso ai parenti dei piccoli studenti della scuola elementare di Roma è stato proprio l'uso del termine "razza" nel questionario sul "comportamento del bambino". Si tratta di un test standard, messo a punto dal centro clinico Marco Aurelio. Il suo scopo è quello di individuare in tempo utile per aiutarli tutti quei bambini dislessici o disgrafici. Per loro sono previsti dei percorsi didattici particolari.

Insomma, non è il questionario in sé a preoccupare i genitori degli alunni della seconda elementare di Roma, ma solo quella domanda in cui si parla di razza. E allora, dopo le proteste, nella nuova versione del test questo termine è stato sostituito dal più politicamente corretto "nazionalità". Domanda diventata inoltre "opzionale". Il centro clinico Marco Aurelio si affretta a porgere le sue scuse per l'inconveniente. Mentre i vertici dell'Istituto comprensivo Borsi-Saffi assicurano che non c'erano finalità razziste nelle loro intenzioni.

