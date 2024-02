Re Carlo e il principe Harry si sono incontrati per la prima volta da 16 mesi a questa parte. In un contesto che definire complicato sarebbe riduttivo: Harry, dopo mesi e mesi di rapporti tesissimi con il resto della Royal Family, è corso a Londra per abbracciare il padre Carlo, al quale è stato da poco diagnosticato un cancro. Il faccia a faccia, come riportato dal Sun, ha avuto una durata di circa mezz’ora. Il fratello di William si trovava in California quando ha saputo della malattia del genitore e ha deciso di abbandonare tutto per correre da lui: un segnale forte, visto che finora il principe era sembrato insensibile anche ai problemi di salute dei parenti. Di fronte a una malattia tanto grave, però, ha deciso di rompere il muro che lo separava da casa Windsor e tornare sui suoi passi. Ma cosa si sono detti padre e figlio in un momento così delicato?

Impossibile, ovviamente, sapere con certezza quali parole Harry e Carlo si siano scambiati. Ma stando alla stampa inglese, il re avrebbe fatto di tutto per rassicurare il figlio sulle proprie condizioni. Sorridendo, mostrandosi sereno. Arrivando addirittura a scherzare sul disturbo arrecato ai parenti con questo spiacevole imprevisto.

Carlo ha cercato di rendere l’incontro il più piacevole possibile per entrambi, insomma. Consapevole dell’importanza di avere nuovamente Harry a casa dopo una burrasca che sembrava non dover passare più. E d’altronde, lo stesso monarca aveva subito cancellato prontamente ogni impegno non appena ricevuta la conferma dell’arrivo del figlio: voleva incontrarlo subito, poco dopo l’atterraggio a Londra. Un tentativo, nelle difficoltà, di ricostruire una famiglia granitica e in armonia.

