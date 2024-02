Appresa la notizia del tumore di re Carlo III, Harry si è precipitato a Londra, dalla California dove vive con l’attrice Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Il sovrano e il figlio ribelle potrebbero essere sulla via della riappacificazione. Certo, il colloquio avuto dal Duca di Sussex col papà è stato molto breve: 45 minuti. E ora il principe è già tornato negli Stati Uniti.

Alcune indiscrezioni, però, rivelerebbero che Harry vorrebbe ritornare a Londra con una sorpresa: «Immagino che a tempo debito – ha detto l’esperta reale Pauline Maclaran -, il Duca potrebbe fare una visita più lunga per permettere al re di incontrare faccia a faccia i suoi nipotini (Archie e Lilibet)», si legge sull’Express.

La reazione di Meghan Markle

Un riavvicinamento tra papà e figlio non farebbe però contenta Meghan. L’esperta Angela Levin ha sottolineato che l’attrice americana «non sarà contenta» del ricongiungimento del Principe Harry con Carlo dopo la scoperta del tumore del re.

Mentre molti speravano che la riunione tra padre e figlio avrebbe aiutato a ricucire il loro rapporto incrinato, l’autrice dei reali Angela Levin ha commentato che alla moglie del Duca di Sussex l’idea di una riconciliazione le farebbe sicuramente storcere il naso. «Credo che Harry, una volta a casa con la moglie, avrebbe una grande montagna da scalare se dovesse tornare a essere molto vicino a suo padre».

Angela Levin ha voluto sottolineare la potenziale influenza di Meghan sul rapporto tra Harry e suo padre. Il suo coinvolgimento, infatti, potrebbe potrebbe ostacolare qualsiasi progresso nella loro riconciliazione, si legge sul Daily Mirror.

I sudditi sperano in una riconciliazione tra Re Carlo e Harry

Poco dopo il breve incontro tra Carlo e il figlio, il re e la regina Camilla sono stati visti pubblicamente per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi, mentre percorrevano il tragitto per prendere un elicottero che da Buckingham Palace li avrebbe portati al rifugio di Norfolk, Sandringham Palace.

Poco prima ci sarebbe stato un evento che alcuni osservatori hanno definito «di grande importanza». Il re, per salutare personalmente il figlio, avrebbe ritardato il viaggio e fatto attendere l’elicottero che avrebbe poi portato lui e Camilla a Sandringham. Per gli analisti, scrive il Mirror, questo gesto «fa sperare molto» per quanto riguarda una riappacificazione tra papà e figlio.