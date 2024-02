Un’immagine che fa tirare finalmente un sospiro di sollievo a tutti i fedeli sudditi della Corona britannica. Nella giornata di domenica 11 febbraio Re Carlo III è infatti apparso per la prima volta in pubblico da quando la casa reale ha annunciato che il successore di Elisabetta II soffre di una grave forma di tumore, scoperto durante un intervento alla prostata.

Re Carlo ha preso parte alla messa domenicale nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham, che si trova poco lontano dal castello dove il re si è trasferito da martedì scorso. Insieme a lui c’era naturalmente la moglie, la regina Camilla, che insieme al marito si è fermata a salutare un centinaio di persone che si erano assiepate fuori dai cancelli della tenuta reale.

Il giorno precedente, sabato, Re Carlo ha voluto ringraziare personalmente i suoi sudditi per “il supporto e gli auguri di guarigione”. Il sovrano non parteciperà a nessun evento pubblico durante la terapia che sta seguendo, ma sarà sostituito da Camilla e dal figlio William.

