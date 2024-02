Alessandra Todde vince le elezioni Regionali in Sardegna e non perde un solo attimo a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’occasione per la sua piccola ‘vendetta’ è la conferenza stampa organizzata in fretta e furia lunedì sera, subito dopo l’ufficializzazione della sua vittoria contro il candidato di centrodestra Paolo Truzzu. Nel mirino della Todde ci finisce Flavio Briatore. L’imprenditore qualche giorno fa aveva dichiarato che, se avesse vinto la candidata del centrosinistra, non avrebbe messo mai più piede sull’isola.

La conferenza stampa di Alessandra Todde

“Sarò la presidente di tutti i sardi, inizieremo a lavorare immediatamente. – promette Alessandra Todde in conferenza stampa – Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto. Poi arriva subito la frecciata a Flavio Briatore: “Se non vuole tornare è un problema suo, noi sicuramente riusciremo a campare anche senza”.

Ma Alessandra Todde ne ha anche per la premier Giorgia Meloni che, secondo lei, “è venuta qua a passeggiare, ha fatto un’apparizione vergognosa. I sardi non si meritano il cabaret. Credo che la risposta a lei sia stata la risposta di Cagliari, delle grandi città, ma anche di tante comunità che si aspettano il cambiamento. Sono felice ed emozionata, è stato un testa a testa lungo e faticoso, ma i risultati valgono la pena. Felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente della Sardegna, dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo e ad assumere un ruolo che nessuna di noi era riuscita ad avere. Sono contenta per ruolo avuto dalle donne nella mia squadra”.

“Io credo che la Sardegna non sia un laboratorio perché i sardi non sono delle cavie. – conclude poi la neo presidente sarda – Sono contentissima di aver condiviso questo passaggio con Giuseppe Conte, con gli uomini e le donne del Pd e del M5s, credo che si sia trovato in Sardegna progetto solido per dimostrare che questo progetto di alleanza può funzionare. Ma dobbiamo parlare di Sardegna, dei sardi, delle priorità che interessano il nostro popolo”.

