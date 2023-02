Renato Zero contro gli italiani: “Paese ignorante, scendete in piazza”

Renato Zero nuovamente protagonista delle cronache. Il cantautore romano sta promuovendo il suo nuovo tour in giro tra tv, radio e giornali. Domenica scorsa è stato ospite di Fabio Fazio durante Che tempo che fa. Ed è in questa occasione che Renato ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere. Obiettivo delle sue durissime critiche sono addirittura gli italiani che, a suo dire, sono parte di un “Paese ignorante e malato” che non scende in piazza per difendere i suoi diritti. Poche ora prima lo stesso Renato Zero si era reso protagonista di un altro botta e risposta con il collega Rosa Chemical.

Leggi anche: Renato Zero nello stesso albergo della Meloni: “Questo è regime”

Renato Zero

Renato Zero contro gli italiani

“Il nostro esserino che vive dentro di noi è un po’ dormiente. – Renato Zero si sfoga nello studio di Fazio – A volte la vita lo anestetizza. Abbiamo perso la voglia di scendere in piazza per rivendicare dei diritti. In tempi come questi in cui scendere in piazza è un dovere. Noi scendemmo in piazza nel passato per cose molto minori rispetto a quelle di oggi. Questo mi rammarica molto. Non ci sono più i Mario Soldati, i Pasolini o gli Alberto Manzi che portavano la cultura in tv. La cultura non rimanga priorità per chi se la può permettere, un Paese ignorante è un Paese malato”, conclude senza specificare per quale motivo gli italiani dovrebbero scendere in piazza.

Il botta e risposta con Rosa Chemical

“Frequentando i social vado scoprendo un numero di miei sosia impressionante. – ha detto invece Renato Zero durante una recente conferenza stampa – Ma ci deve essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi. L’originale è necessario, se però resta un episodio a sé stante. In passato avevamo una serie di collaboratori di altissimo livello che ci consigliavano. Loro hanno permesso a Renato Zero, Claudio Baglioni e altri di indossare una identità. Per questo non è colpa di Rosa Chemical se non l’ha trovata, ma di chi ritiene ancora che la musica non sia così importante. Ma assolvo questi ragazzi. Non hanno preparazione per arrivare così presto su certi palchi”.

La replica di Rosa Chemical non ha tardato ad arrivare. “Non lo cito nel brano ma io, in tutte le interviste che ho rilasciato, l’ho citato. – precisa uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo – In realtà ho mandato sempre tanto amore e soprattutto io ho un grande rispetto e una grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto un po’ leggere quelle cose. Non è stato affettuosissimo. Io resto affettuoso”.

Leggi anche: Renato Zero dà le pagelle ai politici: “Figure addirittura imbarazzanti”