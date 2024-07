Rischio listeria, panini, toast, focacce e altri prodotti: più di 100 articoli ritirati dal commercio. I marchi coinvolti

Allarme alimentare: il Ministero della Salute ha emesso una segnalazione urgente per il ritiro di ben 123 prodotti dai supermercati italiani. Tra i prodotti coinvolti troviamo panini, tramezzini, sandwich, hot dog, pinse, focacce, toast e pucce. La causa del maxi richiamo è la possibile presenza del batterio della listeria monocytogenes, dovuta alla contaminazione degli ambienti e delle superfici di lavoro.

Gli alimenti interessati sono tutti commercializzati con il marchio Alba Tramezzini Duetto, anche in collaborazione con noti brand come Riomare e Rovagnati, e venduti sotto diversi marchi tra cui Panpiccoli, Idea Fresco, Buono e Fresco, Eataly, Sigma, Penny Market e altri.

L’avviso ministeriale è perentorio: “non consumare i prodotti”. Questo maxi richiamo segue un precedente ritiro di un lotto di tramezzini dello stesso produttore, effettuato a scopo precauzionale. Stavolta, a differenza delle consuete segnalazioni, non sono state fornite le fotografie dei prodotti interessati. Tuttavia, sono indicati i lotti a cui prestare particolare attenzione: tutti quelli che vanno da L160 a L180 e da 24160 a 24180, con date di scadenza fino al 12 ottobre 2024.

Se avete acquistato uno di questi prodotti, il consiglio è di riportarli immediatamente al punto vendita per ottenere un rimborso o un buono dello stesso valore dei cibi restituiti. Il Ministero della Salute ha ribadito l’importanza di non consumare tali prodotti per evitare rischi alla salute, vista la potenziale contaminazione da listeria, un batterio pericoloso che può causare gravi infezioni.