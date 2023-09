Maxi rissa a Saronno, Cruciani testimone oculare: “Furia impressionante contro i carabinieri” Cronaca, Media e TV

Giuseppe Cruciani testimone oculare di una maxi rissa scoppiata a Saronno, vicino Varese, a causa di una molestia compiuta ai danni di una donna. Il conduttore de La Zanzara su Radio24 ha rivelato la scena terribile a cui ha assistito durante l’ultima puntata della sua trasmissione radiofonica.

“Come ci spiano i social”: la scoperta di Gabanelli Cruciani testimone della rissa di Saronno Ma cosa è accaduto di preciso che il testimone Cruciani ha potuto osservare con i propri occhi dal balcone di una casa di amici? Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 23 di sabato scorso un gruppo di tunisini avrebbe molestato una donna di origini egiziane, palpeggiandola più volte mentre passeggiava in centro. A quel punto sono giunti in suo soccorso alcuni parenti e amici italiani della vittima. E a Saronno è scoppiata una rissa che ha portato al ferimento di un uomo di 58 anni. La rissa è stata interrotta soltanto dall’intervento dei carabinieri di Saronno. “Sabato sera ero a cena da amici a Saronno. – racconta Cruciani a La Zanzara – A un certo punto si scatena una rissa tra nordafricani, tunisini contro egiziani. Dal balcone ho assistito a tutta la scena: a un certo punto, dopo circa 20 minuti, arrivano tre gazzelle di carabinieri. Uno dei protagonisti della rissa era un pizzaiolo locale che se l’è presa coi carabinieri battendo i pugni sulle loro vetture e spaccando le sedie, perché erano arrivati in ritardo. Era di una tale aggressività che in qualsiasi altro paese questo signore sarebbe stato immobilizzato in due secondi”.

“Questi carabinieri, non certamente per colpa loro ma per senso di responsabilità nei confronti degli ordini di servizio che ricevono, erano fermi e inermi di fronte a una furia impressionante. – protesta allora Cruciani, testimone della rissa di Saronno – E questo succede perché polizia e carabinieri spesso non possono fare un ca***. Questo tizio in Italia si è permesso di aggredire verbalmente dei carabinieri. Qui è così che funziona. Io so solo che è stato impressionante”, conclude.

