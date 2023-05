Roberto Formigoni è pronto per una nuova discesa in campo in politica. L’ex presidente della Regione Lombardia deve ancora finire di scontare la sua pena definitiva per corruzione. Ma tra qualche mese potrebbe tornare ad essere nuovamente un uomo libero e, quindi, candidabile. Per questo, secondo quanto riportano alcuni organi di stampa, il presidente del Senato in quota Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, avrebbe pensato al suo nome come possibile candidato alle elezioni Europee del 2024. Naturalmente tra le file del partito di Giorgia Meloni.

Roberto Formigoni possibile candidato col partito della Meloni

Roberto Formigoni candidato alle Europee con il partito della Meloni. Questa notizia rappresenta più di una voce visto che, come riporta anche Repubblica, l’ex governatore si sarebbe incontrato con La Russa “a pranzo in un noto ristorante nei pressi del Consiglio regionale della Lombardia”. Certo, ‘Il celeste’, così come veniva chiamato ai tempi d’oro del Pirellone, deve ancora finire di scontare la sua pena definitiva a cinque anni e 10 mesi per corruzione dopo il processo Maugeri-San Raffaele.

Roberto Formigoni dovrebbe tornare ad essere un uomo libero, e quindi candidato con la Meloni, a marzo del 2024. Ma la sua speranza è che ulteriori sconti di pena per buona condotta possano portare alla sua scarcerazione già tra luglio e ottobre di quest’anno. “Dopo di me in Regione è mancata una vera guida politica e Fratelli d’Italia non ha una copertura nel mondo cattolico moderato al Nord”, avrebbe dichiarato durante uno degli incontri con La Russa.