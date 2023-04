Sfrattato da Ostia? Il boss rassicura i suoi fan sui social: “Tutto ok, siamo ancora a casa” Cronaca

Roberto Spada sfrattato dalla sua casa di Ostia insieme alla moglie perché la avrebbe occupata abusivamente. Ma è lo stesso boss dell’omonima famiglia, residente nel quartiere di Roma che dà sul mare, a rassicurare tutti i suoi numerosi fan pubblicando un messaggio sul suo profilo Facebook. Spada spiega di non avere nessuna intenzione di spostarsi da quella abitazione nonostante lo sfratto. E riceve anche la solidarietà di molte persone.

Leggi anche: Roberto Spada scarcerato: fuochi d’artificio a Ostia per festeggiarlo Roberto Spada sfrattato dalla sua casa di Ostia Roberto Spada avrebbe occupato abusivamente la casa dove vive a Ostia con la moglie da ben 17 anni. Era il 2006 quando i due si sarebbero impossessati illegalmente dell’abitazione. Il 21 aprile scorso le forze dell’ordine comunicano a ‘Robertino’, uscito da poco dal carcere dopo l’aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi, che è stato sfrattato e che dovrà lasciare l’appartamento di via Guido Vincon che è di proprietà del Comune di Roma e si trova ora sotto sequestro preventivo. “È tutto ok, siamo ancora a casa e, insieme andremo avanti. – replica però su Facebook il boss sfrattato dalla sua casa di Ostia – Qualche guaio? Certo! Ma so che, chi vive nella periferia, sa di cosa parlo. Un bel teatrino come sempre dai. Chi vive nella periferia, sa di cosa parlo: contratto di locazione inesistente. Ovviamente avevo un contratto Acea e pagavo regolarmente le bollette (non le pubblico ma le consegnerò agli avvocati)”.

“Inviavo soldi con bollettini emessi da me, per affitto (documentabili). – prosegue il post di Roberto Spada – Oltre al danno la beffa, anzi ulteriore danno: è stato scritto il nome di mio figlio, minore, per un fatto accaduto, violazione deontologica. Lui sta affrontando, grazie a Dio, una messa alla prova in un ambiente sicuro. Rassicuro chi ci vuole bene, so che siete in tanti”, conclude. “Forza Roberto tutto passa, i leoni come noi non si arrendono ma”, “Non mollà, sei forte”, “Ormai ti hanno preso de punta, stai tranquillo”. Questi alcuni dei commenti al post del boss di Ostia sfrattato.

