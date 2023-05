“Roma vietata per 1 milione di auto”: cambiano le regole, chi resta fuori dalla capitale

Continua a far discutere la rivoluzione della viabilità annunciata in tante grandi città italiane, in nome di centri sempre più accessibili e meno trafficati e inquinati. In particolare, gli utenti si stanno concentrando su quanto accadrà a Roma a partire da novembre, quando il numero di mezzi escluso dall’area della capitale potrebbe schizzare vertiginosamente verso l’alto, fino a raggiungere 1 milione. Tutto a causa delle regole più stringenti imposte anche agli Euro 4 diesel nella Ztl Fascia verde, con l’installazione dei varchi elettronici. Finora, nonostante in Fascia Verde fossero già vietate le auto benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 3, per la polizia era stato impossibile far rispettare le regole. Le cose, però, cambieranno entro pochi mesi. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> Spavento sulla strada, autobus precipita in un burrone

A seguito delle modifiche alle regole, infatti, oltre 477mila automobilisti romani che oggi circolano con motori benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 4 rischiano di essere definitivamente fermati. Per loro scatterà il divieto di accesso a gran parte del tessuto urbano, così come per veicoli commerciali, pullman, motocicli e quadricicli di vecchia generazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo la testata il Tempo, in totale il conteggio dovrebbe schizzare così a 630mila mezzi, a cui vanno poi sommati altri 300mila che, per le stime del Campidoglio, ogni giorno superano il Gra per inoltrarsi nella vasta area già virtualmente delimitata dalla Fascia verde. Si tratta di 88mila i motocicli, quadricicli e motocarri Euro 0 ed Euro 1 e i quadricicli e motocarri fino a Euro 3 diesel per i quali potrebbero scattare i divieti. (Continua a leggere dopo la foto)