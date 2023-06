Uomo annuncia la sua morte e quella della moglie sui social: è mistero

Un uomo e una donna che erano sposati da anni sono morti in maniera misteriosa a Roma. Lei è stata trovata priva di vita nel letto di casa. Lui invece nella sua auto nel parcheggio del centro commerciale I Granai a Roma 70. Probabilmente si è ucciso con un colpo di pistola. Ad insospettire gli inquirenti però è il fatto che l’uomo abbia annunciato su Facebook l’intenzione della coppia di togliersi la vita. E anche sul profilo della donna è apparso un post con la parola “Addio”. Si indaga per capire se si sia trattato di un omicidio-suicidio concordato tra i coniugi o no.

Omicidio-suicidio vicino ai Granai a Roma: è mistero

Si chiamavano Valerio Savino e Simona Lidulli i coniugi trovati privi di vita a Roma. Il ritrovamento del corpo della donna è avvenuto intorno alle 11,30 in via Adolfo Consolini 51. Dopo la scoperta del suo cadavere, i carabinieri si sono messi alla ricerca del marito. L’uomo è stato trovato morto poco dopo nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai. Si è trattato di un omicidio seguito da un suicidio? Ci sono ancora forti dubbi.

“Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male”, questo il post pubblicato su Facebook dal presunto autore dell’omicidio-suicidio a Roma, nei pressi del centro commerciale I Granai.