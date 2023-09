Strage in ospedale, assassino vestito da militare

Sparatoria a Rotterdam, diverse vittime. Nel primo pomeriggio ci sono state due sparatorie in un ospedale universitario e in una casa poco distante a Rotterdam, capitale olandese. La polizia ha fatto sapere che ci sono diverse vittime e che le operazioni sono ancora in corso. il sospettato è stato fermato e arrestato. Si tratta di un uomo di 32 anni, vestito con abiti militari.

Medici in fuga dal centro medico universitario a Rotterdam

La prima sparatoria sarebbe avvenuta in un appartamento privato, la casa sarebbe poi stata data alle fiamme. A quel punto l’assalitore si sarebbe diretto verso l’ospedale universitario dell’Erasmus University Medical Center, uno dei più grandi e prestigiosi campus scientifici d’Europa.

Militari in azione all’Erasmus Medical Center

Rotterdam è spesso teatro di sparatorie, solitamente attribuite a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Le autorità terranno a breve una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli su quanto accaduto. Nel 2019, tre persone furono uccise a colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo di un tram a Utrecht.