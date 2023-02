Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati nel processo Ruby ter sono stati tutti assolti perché, secondo i giudici che hanno emesso la sentenza, “il fatto non sussiste”. Il Cavaliere è stato dunque assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari dopo due ore di camera di consiglio. Le motivazioni della sentenza sono attese entro 90 giorni. Intanto, dopo la lettura del dispositivo, Karima el Mahroug si è presentata in aula. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo prossimo libro in uscita.

Karima el Mahroug detta Ruby

Le parole di Karima el Mahroug e il suo nuovo libro

“Non immaginavo una cosa così. – dichiara in tribunale Ruby subito dopo la sentenza di assoluzione per Silvio Berlusconi e gli altri imputati – Sono contentissima. È stata una liberazione da una vicenda che mi ha travolto quando avevo 17 anni e che è stata un macigno non da poco. Sono stata vittima del circo mediatico, mi hanno strumentalizzata. Pentita di avere parlato? Ho fatto come meglio potevo, avrei potuto fare meglio ma sono fiera del mio percorso. Domani esce il mio libro, è stata una mia libera scelta scriverlo. L’ho intitolato Karima, così la gente finalmente conosce il mio nome”, conclude poi Karima con questa anticipazione.

“Io sono stata assolta e vorrei che tante persone si vergognassero. – si sfoga invece Marysthell Polanco, anche lei imputata nel processo Ruby ter – Sono felice e ancora voglia dire tante cose. Ma mi voglio godere questo momento. Silvio Berlusconi è stato attaccato anni dopo anni e ha avuto una vita molto difficile perché se la sono presa con lui. Io come le altre siamo state trattate come dei numeri. Proprio a nessuno è fregato delle nostre vite. Oggi sono mamma di tre figli e sono orgogliosa della donna che sono”, conclude.

Le reazioni dopo la sentenza Ruby ter

“L’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del governo un saluto affettuoso”, commenta raggiante il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Nessuno potrà mai restituirci gli anni di ingiustizia subiti e di sofferenza nostra e di chi ci sta accanto. – si toglie invece qualche sassolino dalla scarpa l’ex senatrice di Forza Italia Maria Rosaria Rossi – Ma oggi è il momento del sollievo e della gioia, ed io sono felice per me ovviamente, ma per il presidente Berlusconi soprattutto. Ci sarà tempo per tutto il resto”, conclude.

