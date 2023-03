Rula Jebreal contro Al Bano: “Giustifica Putin, un criminale”

La giornalista e scrittrice Rula Jebreal si scaglia contro Al Bano, “Appoggiando Putin giustifica un criminale“. Jebreal si riferisce all’intervista che il cantante ha rilasciato a Francesca Fagnani, conduttrice del programma di Rai Due, “Belve”. “Putin in qualche modo una parte di ragione ce l’ha”, aveva detto ieri Al Bano.

>>>>>Al Bano a Belve: “Putin ha ragione”

Rula Jebreal

Rula Jebreal contro Al Bano: “Giustificando Putin dà ragione a un criminale di guerra”

Dopo aver assistito all’intervista di Al Bano da Francesca Fagnani a Belve, Rula Jebreal ha pubblicato un tweet al vetriolo. “In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso. In Italia, dopo un comizio osceno in tv, il giornalista augura “buon lavoro” al ministro, il cui regime sta commettendo un genocidio”. La giornalista si riferisce all’incredibile ospitata, senza neanche contraddittorio, del braccio destro di Putin su Rete 4 nel corso della trasmissione “Zona Bianca” lo scorso primo maggio 2022, data non casuale per motivi di auditel.

In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso, in 🇮🇹 dopo un comizio osceno in tv, il giornalista augura “buon lavoro” al Ministro, il cui regime sta commettendo un genocidio.

Ora pure Al Bano che lavora in 🇷🇺ripete la propaganda giustificando i crimini di guerra di Putin. pic.twitter.com/Iy4Dqc9ytN — Rula Jebreal (@rulajebreal) March 8, 2023 Il tweet di Jebreal contro Al Bano

Subito dopo, nello stesso tweet, Jebreal si riferisce all’intervista al cantante brindisino, postando anche un video del suo intervento. “Ora pure Al Bano, che lavora in Russia, ripete la propaganda giustificando i crimini di guerra di Putin”.

“Putin in qualche modo una parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto”, aveva detto ieri Al Bano da Fagnani, senza troppi peli sulla lingua. “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se ne è appropriata”, ha accusato il cantautore pugliese. “Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel Paese a me ha dato fastidio, e non solo a me”, critica però anche il presidente russo.

