Tosi si allinea a Berlusconi: “La colpa della guerra è di Zelensky”

Anche Flavio Tosi dà ragione a Berlusconi: “La guerra in Ucraina è scoppiata per colpa di Zelensky“. L’ex sindaco di Verona e deputato di Forza Italia Flavio Tosi ha dichiarato in un’intervista a Rai Radio1 che la colpa della guerra in Ucraina è di Zelensky, il presidente ucraino. Secondo Tosi, “la guerra è colpa di Zelensky, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su questo non ci piove“. Tuttavia, Tosi ha anche riconosciuto che Putin ha invaso il paese.

>>>>>Ucraina, il capo della Wagner a Putin: “Dacci le munizioni”

Flavio Tosi

Flavio Tosi come Berlusconi sulla guerra: “Zelensky ha provocato Putin”

Sebbene Putin sia stato l’autore della guerra, Tosi ha sostenuto che “nel momento in cui il tuo leader è un comico forse certi schemi saltano, Zelensky non è capace di governare perché faceva il comico, non è in grado di gestire la situazione per mancanza di competenza”. In altre parole, Tosi ritiene che la mancanza di esperienza politica di Zelensky abbia aggravato la situazione.

Volodymyr Zelensky

Tosi ha anche sostenuto che Berlusconi ha ragione sulla questione ucraina. “Condivido in pieno quanto ha detto Berlusconi. Zelensky prima di fare il presidente, il giorno prima, faceva il comico. E forse poteva lavorare come comico nelle reti Mediaset invece che fare il premier. È un dato di fatto che se ci fosse stato un presidente diverso probabilmente non ci sarebbe stata la guerra“.

Infine, Tosi ha indicato la soluzione per porre fine alla guerra: “La guerra finisce se Zelensky accetta di sedersi con Putin o viceversa. Bisogna sedersi ad un tavolo per arrivare alla pace, come ha detto Berlusconi, questa non è la nostra guerra, è il conflitto degli americani e cinesi”.

Leggi anche: Ucraina, la testimonianza del comandante della Wagner fuggito in Norvegia, Russia, padre e figlia arrestati per un disegno.