Russia, il principale oppositore di Putin rischia una lunga condanna

In Russia, Navalny rischia 30 anni di carcere. L’ex avvocato e aspro oppositore del Cremlino, Aleksey Navalny, rischia oggi una condanna per “estremismo”, che prevede fino a 30 anni di carcere. Il processo si svolgerà direttamente alla colonia penale di massima sicurezza in cui è detenuto il politico: l’IK-6 a Melekhovo nella regione di Vlaimir, a circa 250 chilometri a est di Mosca.

Navalny

Nuovo processo a carico di Navalny, l’oppositore di Putin rischia 30 anni

Ecco perché Navalny rischia 30 anni di carcere. Le imputazioni sono numerose. Riabilitazione del nazismo, di aver creato un’organizzazione estremista, di aver chiesto alla popolazione di commettere attività estremiste. Di aver indotto i cittadini a infrangere la legge, di aver finanziato attività estremiste. E di aver chiesto a un minore di commettere atti che hanno messo in pericolo la vita di un altro minore. Se riconosciuto colpevole di queste accuse che Navalny ha definito “assurde”, l’ex avvocato potrebbe essere condannato ad altri 30 anni di carcere, oltre agli 11 che sta già scontando.

